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﻿甄子丹偕妻祝賀 關之琳唱K慶生

2019-09-24 列印
■之之唱K笑得開懷。
■子丹及汪詩詩同之之慶生。
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　　今日是大美人關之琳的57歲生日，相識滿天下的之之連日來不斷在社交平台分享生日蛋糕相。昨日除了上載一張紅色玫瑰蛋糕照片外，更有一張她被型男包圍唱卡啦OK的相片。

　　壽星女笑得勁甜，看來十分盡興。她還留言說：「Thx for the wonderful dinner n the beautiful bday cake #bdaymonth」網民亦送上生日祝福。另外，甄子丹及其妻汪詩詩亦在網上分享同大美人慶生的照片。
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