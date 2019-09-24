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﻿「新蜘蛛女」仙氣滿瀉 真空「龍母」靚絕紫地氈

2019-09-24 列印
Sophie Turner ■「黑鳳凰」Sophie Turner以粉紅色背心裙現身，腰部的設計令整件晚裝生色不少。美聯社
Maisie Williams ■在《權力遊戲》飾演Arya的Maisie以黑色低胸晚裝亮相，裙襬的喱士令晚裝不致於太隆重死板，配合她的形象。美聯社
Naomi Watts ■氣質女神Naomi每次現身都不會令人失望，是夜她穿上黑色傘裙，再配上利落的髮型，完美示範「簡單就是美」的定律。美聯社
Mandy Moore ■Mandy Moore以桃紅撞紅色晚裝行紫地氈，設計累贅令她的身形更顯健碩，難言美感。美聯社
Lena Headey ■Lena在《權力遊戲》中的角色Cersei心狠手辣，她卻在艾美獎頒獎禮上選了一件低胸大花裙現身，被批評似着了一件睡衣現身。美聯社
Zendaya ■「新蜘蛛女」形格女星Zendaya雖然沒有份提名今屆艾美獎，但她在紫地氈以透視綠裙大晒美腿，贏得一眾外媒讚仙氣性格集於一身。美聯社
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        美國電視劇界盛事艾美獎頒獎禮昨日舉行，眾女星在「紫地氈」鬥靚鬥性感，《權力遊戲》多位女星入圍爭獎，Emilia Clarke、Sophie Turner及Maisie Williams等，盛裝亮相，當中以「龍母」Emilia中門大開最養眼，搶盡風頭。擔任頒獎嘉賓、憑《蜘蛛俠》上位的新晉女星Zendaya，以低胸透視裙上陣，獲傳媒大讚集仙氣與性感於一身！
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