﻿《嗜血》Jodie封后 《紐約》Billy稱帝 《權力遊戲》囊括12獎 膺艾美獎大贏家

《第71屆艾美獎頒獎禮》昨日在美國洛杉磯舉行，已播畢的神劇《權力遊戲》第8季雖然劣評如潮，仍爆冷贏得最佳劇集，Peter Dinklage更破紀錄、四度憑此劇贏得男配角獎，《權》連同日前獲頒的技術獎共奪12獎，成為今年艾美獎的大贏家！



HBO神劇《權力遊戲》今年播出最後一季第8季，但評價一集比一集差，更有fans以慘不忍睹來形容，但無阻《權》劇在艾美獎成為大贏家，上周《權》劇在創意藝術艾美獎獲10獎，包括最佳選角、視覺特效、片頭設計等，昨日再贏得最高榮譽的最佳劇集及最佳男配角獎，該劇演員Peter Dinklage就成為艾美獎史上最多次奪得男配角獎的人，他坦然自己相當幸運，過去10年在歡笑和汗水中度過。《權》劇原著作家George R.R. Martin、製作人D.B. Weiss和David Benioff，率領該劇演員上台領最佳劇集獎。



米雪威廉絲籲同工同酬



劇情組視后由Jodie Comer憑《嗜血嬌娃》贏得，她除了擊敗同劇對手吳珊卓外，亦打低《權》劇的「龍母」Emilia Clarke。Julia Garner亦成功擊敗《權》劇的Sophie Turner、Maisie Williams等奪女配角獎，而劇情組視帝Billy Porter則是首位公開是同性戀者的艾美視帝。



另一HBO劇《切爾諾貝爾︰傷心的兒童》贏得最佳迷你劇、迷你劇/電視電影組導演及編劇3獎，連同之前贏得的7個技術獎，共奪10獎。米雪威廉絲憑《Fosse/Verdon》獲得迷你劇組女主角，她在台上呼籲男女同工同酬，她感謝FX及Fox 21將她與男主角享有同等劇酬。柏翠茜亞雅琪則憑《The Act》奪得迷你劇組女配角，她亦為變性人平權發聲，她指已故影星妹妹Alexis是變性人，每天都悼念她！



抄奧斯卡不設主持



《Fleabag》在喜劇組勇奪最佳喜劇、視后、導演及編劇等4獎，該劇女主角Phoebe Waller-Bridge成功擊敗大熱的Julia Louis Dreyfus憑《副總統Selina》奪第9座艾美獎！此外，大會公佈諧星Sarah Silverman成為最佳綜藝導演得主時，竟拍得她在睡覺，其實她只是扮瞓，明寸頒獎禮悶爆！今屆艾美獎效法奧斯卡頒獎禮不設主持人，一開場時熒幕出現《阿森一族》主角荷馬，西裝骨骨的他說︰「這是一個不可能的夢。」之後《Blackish》男星Anthony Anderson出場，慌張地走入後台，《絕命毒師》男星拜仁康斯頓其後現身介紹電視發展史，又拿《權》劇中咖啡杯穿崩場面開玩笑！



第71屆 （部份）得獎名單



劇情組



最佳劇集：《權力遊戲》



最佳男主角：Billy Porter《Pose》



最佳女主角：Jodie Comer《嗜血嬌娃》



最佳男配角：Peter Dinklage《權力遊戲》



最佳女配角：Julia Garner《黑錢勝地》







喜劇組



最佳喜劇：《Fleabag》



最佳男主角：Bill Hader《廉價殺手》



最佳女主角：Phoebe Waller-Bridge《Fleabag》



最佳男配角：Tony Shalhoub《The Marvelous Mrs. Maisel》



最佳女配角：Alex Borstein《The Marvelous Mrs Maisel》







迷你劇／電視電影組



最佳迷你劇：《切爾諾貝爾：傷心的兒童》



最佳男主角：Jharrel Jerome《從心看我》



最佳女主角：米雪威廉絲《Fosse/Verdon》



最佳男配角：Ben Whishaw《 英國式醜聞》



最佳女配角：柏翠茜亞雅琪《The Act》



最佳電視電影：《黑鏡：潘達斯奈基》



本報記者