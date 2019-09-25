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首與雙Anson行Catwalk 姜濤忍口Keep Fit

2019-09-25 列印
■姜濤、Anson Lo與Anson Kong首次行Catwalk大呼尷尬。
■姜濤被爆在後台時周身郁做準備。
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　　姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）與江熚生（Anson Kong）昨日出席品牌活動，吸引數百Fans撐場。三子坦言是首次行Catwalk，難免覺得奇怪及尷尬，姜濤自爆以少吃來Keep Fit，幸有兩隊友先行才更安心。Anson Lo即踢爆姜濤在後台狂動手動腳，以為他會跳Moonwalk出場，認真搞笑！Anson Lo透露為迎合大會要求刻意放慢腳步，以及自創扯衫甫士，笑認完美示範了慢行及尷尬。Anson Kong坦言看到同場的外國模特兒高大威猛，自愧不如，要多做Gym操練線條。

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