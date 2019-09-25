衛詩低潮感激鄭秀文鼓勵

衛蘭（Janice）和衛詩（Jill）將於下月7日出席「一首歌一個希望」慈善音樂及生命分享會，以歌聲傳達愛與希望，撫平生命的傷疤。Jill坦言以前曾經很迷失，可謂人生最低谷的時期，自己從未經歷過這般抑鬱又孤獨的時間，亦不敢去街想收埋自己，試過想放棄一切，又指姐姐Janice是她的天使，鄭秀文的鼓勵也是雨後春筍。她說：「當時Sammi帶了好多書來探我，其中一本就係我第一本聖經，佢同我講：就算所有人都覺得你唔好，唔緊要，最緊要係神點睇你、你的身份是神的女兒，不要好介意其他人的話語。」



