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逛商場被粉絲捕獲 黎明疑買B女用品

2019-09-25 列印
■Leon遇上女粉絲打招呼，令粉絲心花怒放。
■Leon 在助手陪同下在店內向店員查詢。
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　　天王黎明（Leon）去年榮升爸爸、女友阿Wing為他誕下女兒，有女萬事足的Leon，之後亦甚少於公開場合出現。Leon自從上月為容祖兒演唱會擔任表演嘉賓後，亦未見過他蹤影。

　　不過，日前有網民發現Leon於商場現身，更上載他在店舖內購物的情況。相中可見Leon當日身穿黑色服裝配襯黑色Cap帽，在店內與店員溝通，相信在詢問所需購買物品。網友指Leon在售賣嬰兒用品的位置四圍逛，離開時Leon還抽着兩個紙袋，但未知買了甚麼。離開店舖時，Leon遇上女粉絲，還專登將戰利品收埋身後與粉絲打招呼，令粉絲心花怒放笑得很開心。圖：資料圖片

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