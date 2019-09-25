不過，日前有網民發現Leon於商場現身，更上載他在店舖內購物的情況。相中可見Leon當日身穿黑色服裝配襯黑色Cap帽，在店內與店員溝通，相信在詢問所需購買物品。網友指Leon在售賣嬰兒用品的位置四圍逛，離開時Leon還抽着兩個紙袋，但未知買了甚麼。離開店舖時，Leon遇上女粉絲，還專登將戰利品收埋身後與粉絲打招呼，令粉絲心花怒放笑得很開心。圖：資料圖片
逛商場被粉絲捕獲 黎明疑買B女用品
不過，日前有網民發現Leon於商場現身，更上載他在店舖內購物的情況。相中可見Leon當日身穿黑色服裝配襯黑色Cap帽，在店內與店員溝通，相信在詢問所需購買物品。網友指Leon在售賣嬰兒用品的位置四圍逛，離開時Leon還抽着兩個紙袋，但未知買了甚麼。離開店舖時，Leon遇上女粉絲，還專登將戰利品收埋身後與粉絲打招呼，令粉絲心花怒放笑得很開心。圖：資料圖片
母公司擬申破產 港示威創零售業 Forever 21突結業 棄租旺角巨舖
零售業進入寒冬，曾大鑼大鼓進駐香港的美國服裝品牌FOREVER 21，母公司正擬申請破產保護令，而其在旺角的「巨無霸」分店，昨日突然結業，成為反修例風波以來，首宗最大型的舖位棄租個案。業內人士指出，隨...
2019-09-25
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總參加人員萬五名 國慶大閱兵歷時80分鐘
今年國慶閱兵是近幾次閱兵中規模最大的一次。據慶祝中華人民共和國成立七十周年活動新聞中心日前於北京梅地亞中心新聞發佈廳舉辦首場專題集體採訪，邀請閱兵領導小組辦公室副主任、中央軍委聯合參謀部作戰局副局長蔡...
2019-09-25
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質疑濫權為美蒐證 孟晚舟：加國拘捕行動違法
加拿大法院再次開庭審理，中國電訊設備商華為副董事長孟晚舟案件。孟晚舟的代表律師指，加拿大當局的拘捕行動違法，要求披露更多孟晚舟被捕及羈留期間相關資料和文件。不過，加拿大司法部反駁，無證據證明邊境人員違法拘捕，認為毋須再披露更多文件。 華為聲明，指孟晚舟是無辜；更於華為心聲社區的微信帳號為孟晚舟打氣。華為心聲社區中亦轉發了孟晚舟朋友圈的感言：「感謝風雨同行的你們，讓一米陽光照進了我的心……」。 社區更發佈了數張孟晚舟穿紫裙戴電子腳鐐的照片，指出：「我們永遠記得你戴著腳鐐的優雅和自信。」有支持者留言表示，這把枷鎖可以限制孟晚舟女士的自由，卻無法封鎖華為和眾多中國科技企業的騰飛。
2019-09-25
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附設賞景露台 昌邦閣素白簡約修長大廳
九龍界限街兩旁都有不少住宅，優勢是位於市中兼擁名校網。今次帶大家參觀的昌邦閣，則隸屬於小學34校網，市場現正放售其中一個3房單位，實用面積914方呎，客飯兩廳間隔四正實用，備有露台，外望界限街市景。 ...
2019-09-25
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中方採購美國大豆分批付運 中美恢復貿談 杜指跌142點
中美貿易談判氣氛轉好，利好外圍股市，美股杜指早段上升。杜指早段升超過六十點，升穿27000點，見27015點，升幅相當於0.2%。標普指數以及納斯達克指數早段亦微升。 據外電報道，中國容許內地...
2019-09-25
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更衣室內訌平息 國米W啱「素」
國際米蘭前鋒盧卡古與中場波索域上周被傳在更衣室爆發衝突，不過兩人上輪意甲米蘭打吡成功化解干戈，各建一功助球隊全取三分，國米全隊上下一心，今晚聯賽快車可望再下一城，擊退不擅客戰的拉素，鞏固榜首優勢，主勝去馬！（Now638、有線614、654、無線myTV Super301台周四凌晨3:00直播） 上周歐聯賽後，有傳盧卡古與波索域互相不滿對方場上演出，在更衣室一度發生口角，幸得其他隊友出手阻止。兩個當事人上周六意甲未有受不和傳聞影響，兩人各攻入一球，助國米2:0擊敗AC米蘭。教練干地之後承認兩人已經化干戈為玉帛︰「有時候爭執也是好事，這意味着他們的血液裏都充滿對勝利的...
2019-09-25
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10月韓流 年輕藝術盛宴
本屆《韓國十月文化節》中，不少節目展現了青年世代的豐富活力，好像《21世紀韓國音樂節目：新生代國樂音樂會》與《2019韓國青年藝術家展覽：差異的翻譯》等，便以青年世代作坐標，窺伺南韓文化的新近發展與趨...
2019-09-25
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11月結婚 開到聲恨做老竇 陳山聰感激人生 曾遇何超雲
陳山聰在TVB新劇《金宵大廈》中首次擔正男一，並初次跟好友李施嬅合演情侶，上演悽美奇幻的前世今生愛情故事。返回現實，42歲的陳山聰將再做新郎，11月1日低調迎娶拍拖5年的圈外女友Apple。陳山聰曾為...
2019-09-25
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社論——夠膽出新招 紓房屋荒
近月社會把焦點放在示威衝突上，重大的民生問題，例如長期困擾市民的房屋短缺，受關注度較少。下月中特首將會公佈《施政報告》，各界期望着力處理民生問題，為社會重新聚焦。昨天經民聯提議，推行大型公屋重建計劃，目標是在未來提供更多單位，雖然困難重重，但發揮了拋磚引玉的作用，也努力想方設法，各界是時候認真探討其可行性。 公屋輪候時間延長，基層等上樓等到頸都長。過去兩年，政府重點研究如何增加土地供應，並提出明日大嶼大計。然而，一場反修例風波，立法會運作受阻，政府重大政策寸步難行。在目前社會氣氛下，政府想有作為，難上加難，但民生問題已經不能再拖，如何艱巨也好，也要敢於提出解決方案，引導市民...
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頭號目標——善傳千里級數最高
第二場五班一二○○米。兩周前谷中五班一千米，筆者推介「哈蝦王旺」，最主要理由是該組五班對手非強，深信此駒憑藉能在四班接近的級數，足以欺凌弱手。今次推介「善傳千里」，理由亦是一樣。 比較本季022場次與今組參戰馬，022除了「天皇巨星」上季能贏「全勝姿態」，算是五班頂馬之外，餘駒只值五班中級。反觀今組馬有「明月昇輝」今季轉倉即勝，雖然蹄下敗將再出成績不算突出，但本身勝在彈甩取勝，在五班或稍超級；其餘「爪皇轟天」、「競駿千里」跑出水準亦起碼具五班頂水準。因此，今組馬平均實力應比022為高。不過同樣地，「善傳千里」證明過的級數亦必高於「哈蝦王旺」。 首先，「哈蝦王旺」上季在四班只...
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