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超蓮晒身材收買鼻血

2019-09-25 列印
■超蓮豪晒優美線條。
■超蓮前日亦有分享靚相。
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　　賭王何鴻燊的千金何超蓮前日在社交網分享「手機海葬前的一輯相」，以性感黑色喱士Bra top展示好身材的她笑容燦爛，獲不少網民留言讚好。

　　超蓮昨晚發放另一幅身穿紅色泳衣的靚相，就盡顯她由頭到腳的靚線條，被海風吹起秀髮，單起眼的她性感盡在不言中！看到此相的網民「嘩聲四起」，有人留言直言「流鼻血」！圖：網上圖片

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