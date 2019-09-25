15歲在家遭性侵 狄美摩亞怨被母出賣

電影《人鬼情末了》56歲女星狄美摩亞昨日推出自傳《Inside Out》，她日前宣傳自傳時已透露15歲曾遭性侵，以及前夫艾斯頓傑查要求她玩3P等，狄美早前接受節目《Good Morning America》的訪問前日播出，她再詳述15歲遭性侵的經歷，她在自傳寫到有日回到家發現一名老男人在家中，更拿着她家的鎖匙，最後老男人性侵了她，她在書中寫出男方當時說︰「你被母親以500美元（約3,920港元）賣做妓女，感受怎樣？」



主持問到是否感到被母親「賣掉」？狄美說︰「她（母親）不是直接將我賣給那個男人，但她仍須被譴責，我不認為是直接的交易，但她將我放在危險之中。」狄美在節目提到自傳是獻給與前夫布斯韋利士所生的三名女兒Rumer、Scout和Tallulah，以及令她遭性侵的母親Virginia，相當令人意外。



圖：網上圖片



