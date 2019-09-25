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被導演打動接拍恐怖片 池田依來沙自爆被鬼壓

2019-09-25 列印
■池田依來沙在片中扮演心理醫生，更自爆被鬼壓。
■池田自認細膽，平時不敢睇鬼片。
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　　日本導演中田秀夫1998年炮製出經典恐佈片《午夜凶鈴》，片中的「貞子」全球知名。中田今年執導新一部電影《貞子：咒殺KOL》，貞子嚇人橋段由當年的「詛咒錄影帶」，跳入網絡世界！今集女主角是上位混血索爆女星池田依來沙，扮演心理醫生的她早前接受電郵訪問，自爆曾撞鬼！

　　自認細膽的池田表示平時不敢看恐怖片，但因被導演的熱情及誠意打動而接拍該片。至於今次拍《貞子》，池田稱亦碰到怪事：「我相信有鬼魂，在拍攝時我曾在醫院裏的病牀午睡時被鬼壓、在家睡覺時夢見自己靈魂出竅；雖然不知道是不是有關係，但發生在那個時間真的很可怕！」

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