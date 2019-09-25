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MAMA落實12月名古屋舉行

2019-09-25 列印
■人氣韓團BTS今年未知會否現身MAMA。 資料圖片
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　　韓國CJ E&M娛樂昨宣佈今年的MAMA（Mnet亞洲音樂頒獎禮）將於12月4日在日本名古屋巨蛋運動場舉行，大會表示雖然日韓兩國最近出現矛盾，但認為文化交流不能因為政治問題而中斷，因此最終決定在名古屋舉行。而名古屋巨蛋可容納四萬人，因為今屆MAMA是史上最大規模的頒獎禮。

　　MAMA過去多年都在香港舉行，但今年因香港政局不穩，令MAMA打退堂鼓。去年MAMA分別在韓國、日本及香港三地舉行「MAMA周」，香港是尾站，亦有最多紅星來港參與。

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