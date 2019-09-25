﻿11月結婚 開到聲恨做老竇 陳山聰感激人生 曾遇何超雲

陳山聰在TVB新劇《金宵大廈》中首次擔正男一，並初次跟好友李施嬅合演情侶，上演悽美奇幻的前世今生愛情故事。返回現實，42歲的陳山聰將再做新郎，11月1日低調迎娶拍拖5年的圈外女友Apple。陳山聰曾為何超雲跟前妻楊渡萍（Ponny）離婚，問到有否跟前妻及前度聯絡？他形容一切已成過去，唔好再打攪人，「每個人都係一個個體，各有各生活，總之所有經歷都會造就到不斷成長嘅陳山聰，感激由出生至今認識過嘅每一個人。」



好事近的陳山聰三喜臨門，除咗再做「老襯」，演出的《飛虎之雷霆極戰》及《金宵大廈》亦分別喺中、港兩地播出。當問到係咪Apple旺夫時？他笑說：「都唔關事，TVB個個藝人都拍緊劇㗎啦，不過，呢個9月真係好開心嘅，所有好嘢都堆埋一齊，而且仲拍緊《大步走》，呢套劇都佔好重嘅戲份，因為跑步戲啱我做，我係crazy runner，係TVB跑步代表之一。我成日覺得心態影響人生，只要抱住平常心，保持住一個快樂嘅心態睇每件事，愈放得低，愈唔追求，自然吸引到好嘢返嚟，呢啲就係吸引力法則。」



珍惜眼前人



山聰坦承，呢幾年回歸平淡反而係人生最開心嘅時候，對於過去會用正視態度面對，檢視自己對錯先會有得著，「經歷無論係痛苦定快樂都會過去，要識得放下先至會令自己開心。做人可以回頭望，但唔需要永遠回望，因為前面仲有一段好長嘅路要行，而過去警示會提醒自己將來條路點行先會行得更加好，一定更加珍惜眼前人。」問到會否感激前度何超雲？山聰答得小心，「我感激由出生至今認識嘅每一個人，因為我嘅成長全靠佢哋，尤其太太令我改變好多，性格冇咁急躁。」山聰更自嘲42歲先學有所成，呢刻非常感恩，更希望婚後能盡快做老竇。「想上天賜個BB畀我，同埋《金宵大廈》受歡迎。」



唔打攪前度



至於可有跟前妻及前度聯絡？他形容已成過去式，唔好再打攪人了：「每個人都係一個個體，各有各生活，亦好似一道風景，過咗一處就去到第二處喇。」



採訪：方騫平 化妝：Chloe Yu 髮型：Seiko Sin@HairCulture 服裝：Commedesgarcons@ITHK