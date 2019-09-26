睇好Hidy成打女接班人 ﻿49歲梁琤﻿﻿愛自虐最鍾意打﻿

被譽為影壇「最溫柔的打女」的梁琤（Jade）於新片《不義之戰》中再演Madam，帶住特種部隊女警衝鋒陷陣執行任務。49歲的梁琤唔止身手不凡，寶刀未老，個樣仲好襟睇，之前TVB重播《烈火雄心》，飾古天樂女友的她樣子清純，網民激讚梁琤28年來一樣咁靚，對此，她竟說：「講真我從來唔覺得自己靚，只係個樣唔乞人憎。」採訪：方騫平 髮型：Neville @ Triple 8 化妝：Yannis Yip 場地：九五茶座放宮樂園@MegaBox



梁琤在《不義之戰》中為執行任務，帶領一眾「霸王花」何佩瑜(Jeana)、余曉彤(Hidy)及鄧洢玲(阿旦)等同唐文龍惡鬥，上演多場埋身肉搏激戰，梁琤說：「有場戲要我喺車跌落地，足足拍咗20幾次，痛到只可以用意志力撐住。不過，班小師妹好勁，佢哋有小小似當年嘅我，係打女接班人，尤其Hidy好勇，就算受傷照上陣，香港絕對要有動作女演員接班人。」



被讚的Hidy愈戰愈勇，坦言最鍾意拍打戲：「好少有戲可以畀女性玩咁多款槍械，本身預開1000發子彈，因為我哋開得太爽，共開咗6000發，好彩老闆支持，話超支都冇問題。」阿旦參加過《G1格鬥會》被指出手夠狠，但她笑指自己係最渣嘅一個：「因為踢腿唔夠靚，唯有將勤補拙，最後踢爆咗趾公腳甲，連行路都好痛。」片中都有穿緊身衫造型，Hidy笑說：「呢啲梗係留返畀Jeana同阿旦頂住，其實我哋主要賣實力，好多動作場口都親身上陣。」梁琤笑說：「同佢哋後生女比性感，我要行埋一邊。(但網民仲讚你28年嚟一樣咁靚喎！) 我唔覺得自己靚過，今次我都有追睇《烈火》，死嗰場睇到自己都喊，被沙掩蓋得返個人頭，場戲拍得幾辛苦。唔知係咪有自虐心態，試過咁多角色，始終都鍾意打，現場氣氛會令人腎上腺素上升，感覺好爽，即使受傷都好值得。」



