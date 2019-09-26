梁琤在《不義之戰》中為執行任務，帶領一眾「霸王花」何佩瑜(Jeana)、余曉彤(Hidy)及鄧洢玲(阿旦)等同唐文龍惡鬥，上演多場埋身肉搏激戰，梁琤說：「有場戲要我喺車跌落地，足足拍咗20幾次，痛到只可以用意志力撐住。不過，班小師妹好勁，佢哋有小小似當年嘅我，係打女接班人，尤其Hidy好勇，就算受傷照上陣，香港絕對要有動作女演員接班人。」
被讚的Hidy愈戰愈勇，坦言最鍾意拍打戲：「好少有戲可以畀女性玩咁多款槍械，本身預開1000發子彈，因為我哋開得太爽，共開咗6000發，好彩老闆支持，話超支都冇問題。」阿旦參加過《G1格鬥會》被指出手夠狠，但她笑指自己係最渣嘅一個：「因為踢腿唔夠靚，唯有將勤補拙，最後踢爆咗趾公腳甲，連行路都好痛。」片中都有穿緊身衫造型，Hidy笑說：「呢啲梗係留返畀Jeana同阿旦頂住，其實我哋主要賣實力，好多動作場口都親身上陣。」梁琤笑說：「同佢哋後生女比性感，我要行埋一邊。(但網民仲讚你28年嚟一樣咁靚喎！) 我唔覺得自己靚過，今次我都有追睇《烈火》，死嗰場睇到自己都喊，被沙掩蓋得返個人頭，場戲拍得幾辛苦。唔知係咪有自虐心態，試過咁多角色，始終都鍾意打，現場氣氛會令人腎上腺素上升，感覺好爽，即使受傷都好值得。」