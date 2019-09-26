獲陳奕迅讚音樂正 ﻿ONE PROMISE﻿﻿唔敢做偶像個唱嘉賓﻿

環球唱片《Fab Four》新人企劃中的新進樂隊ONE PROMISE（OP），日前推出第二首派台作《當這地球沒有鐘》，講述打工仔每日跟時間競賽，面對生活壓迫。主音文廸話，最搞笑係當改完歌名先發現與同公司兼偶像陳奕迅的《當這地球沒有花》幾乎撞歌名。雖曾獲Eason讚賞，但OP四子自言未夠班，唔敢自薦做Eason十二月個唱表演嘉賓同台合唱！採訪：方騫平



搖滾樂隊ONE PROMISE成員包括主音文廸、低音結他手Sora、鼓手Anton和結他手天衡，每星期至少5晚在band房打躉，見隊友多過見屋企人。文廸話：「有日夾band，夾咗好耐到凌晨兩點幾，先發覺原來個鐘停咗，平日Sora係要趕搭尾班港鐵返屋企同老婆報到，嗰晚喺冇時間限制下工作好鬼正，所以有感而發寫咗呢首歌，順道向Sora太太道歉。」Sora承認係「玻璃鞋」，太夜唔回家怕老婆投訴。3人又爆Sora係遲到王，成日找數請消夜陪罪。



講到偶像Eason，主音文廸開心分享：「喺新人出道日時，陳奕迅曾經讚過我哋創作嘅新歌《壹步》音樂幾正。」Sora搵位攻擊笑說：「係呀，但佢冇話主音唱成點喎，Eason淨係覺得主音有問題，音樂方面絕對冇問題！」文廸扮嬲道：「佢哋咁講，Eason梗係望住我笑啦，偶像邊會咁益你哋班人呀，而且我點都要霸住個位唔走！細過睇住Eason演唱會，跳住繩去練歌，覺得Eason好勁，不過當日佢真係俾咗好多唱歌上嘅意見我，如咬字同力量方面。」Anton笑說：「Eason真係好好笑，第一次同我哋傾偈就同我哋一齊玩文廸。」但4人異口同聲唔敢做Eason個唱嘉賓，Anton說：「嘩！發吓夢好囉，唔敢太大貪呀。」



