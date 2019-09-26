  • 2019年9月26日 星期四
  • 26º
  • 74%
熱門： 汽油彈通識禁蒙面法修例風波國慶

日報新聞 > 娛樂

NAOTO@EXILE認拍拖 戀索爆主播加藤綾子

2019-09-26 列印
■NAOTO透過事務所承認拍拖。
■加藤綾子勢加入EXILE靚嫂兵團。
Previous Next

　　日本組合EXILE成員AKIRA，今年6月與台灣第一名模林志玲閃婚哄動娛圈，該組合另一成員兼三代目J Soul Brothers隊長、現年36歲的NAOTO（片岡直人）昨日亦報喜，承認與索爆主播加藤綾子的戀情。

當地傳媒《文春Online》報道，NAOTO與有「巨乳女主播」封號的綾子，日前趁放假，享受今年的第二次歐遊，齊到瑞士旅行。據悉，同為埼玉縣人的NAOTO和綾子已相識5年，到今年初才開始拍拖。

　　綾子受訪時承認與NAOTO拍拖，雙方事務所其後亦確認兩人熱戀中！綾子是在08年加入富士電視台擔任天氣女郎，其後擔任報道新聞工作，晉身首席女主播後跳入演藝界，曾演出日劇《黑色止血鉗》。

圖：網上圖片

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd