  • 2019年9月26日 星期四
  • 26º
  • 74%
熱門： 汽油彈通識禁蒙面法修例風波國慶

日報新聞 > 娛樂

金球獎大會宣佈 湯漢斯獲終身成就獎

2019-09-26 列印
■湯漢斯的演藝成就早獲肯定。
■湯漢斯曾憑《劫後重生》贏過金球影帝。
Previous Next

　　國際影壇盛事金球獎大會昨日宣佈，明年1月5日舉行的頒獎禮上，金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）將獲頒終身成就獎，以表揚他多年來在影壇上的傑出成就！現年63歲的湯漢斯，曾分別憑《費城故事》、《阿甘正傳》及《劫後重生》贏得金球影帝。

　　湯漢斯今年亦有新作《A Beautiful Day in the Neighborhood》上映，他在片中扮演已故著名兒童節目電視主持Fred Rogers，該片早前在多倫多電影節首映後好評如潮，湯漢斯的演技亦備受讚賞，相信他有力問鼎明年的金球影帝。圖：資料圖片

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd