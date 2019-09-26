狄美摩亞爆性史 舊愛Jon急否認

美國女星狄美摩亞（Demi Moore）的自傳《Inside Out》於美國時間本月24日推出，最近她四出宣傳新書，狄美除了在書中大爆年少時被姦、小產以及三段婚姻之外，更驚爆84年時拍電影《小情人》（No Small Affair）跟年僅18歲的男星Jon Cryer撻着，且奪走對方處男之身！此事教她不好受。



不過Jon昨午於社交網留言否認被狄美奪處子之身，叫她不用難過：「我肯定，因為我的技術問題，令她估計我是第一次，實際上我在高中時已破處。」他指狄美另一部份的描述是正確的，當時狄美的生活很糟糕，他的出現令狄美非常開心，而他亦很愛狄美，無後悔跟她在一起。



