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﻿邱澤約會斷正認追張鈞甯

2019-09-26 列印
■張鈞甯與邱澤因拍《八歲的爸爸》擦出愛火。網上圖片
﻿邱澤約會斷正認追張鈞甯
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　　37歲台灣女星張鈞甯昨日被傳媒大爆與大她一歲的邱澤約會，二人早前因合作電影《八歲的爸爸》而撻着，兩人在戲中飾演夫婦；有指電影煞科後，二人已不時約會，最近更被拍到同車的畫面，而張鈞甯更在邱澤的家約會後再齊齊出門，顯然已登堂入室。

　　戀情曝光後，邱澤透過經理人大方認愛：「努力追求中，請大家給祝福。」曾與楊丞琳與陳喬恩傳過緋聞，被冠以「渣男」的邱澤今次看來玩認真。
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