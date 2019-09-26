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﻿薛家燕難忘大馬冒死做生意

2019-09-26 列印
■薛家燕重提當年復出是受大女鼓勵。
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　　薛家燕日前出席分享會，暢談人生經歷。她透露當年結婚息影後轉做生意，是首批港人到馬來西亞做錄影帶生意，因而被當地經營翻版的組織盯上，她請了六個保鏢護駕。她指連當地的緝拿翻版的「阿頭」也在家中被槍殺，自己算「執番身彩」。

　　家燕姐又指當年離婚後，心大心細下重返無線拍《真情》，全靠大女支持。她謂：「有一日珊珊跟我說︰『媽咪，你去拍啦！我會幫你照顧弟弟同妹妹！』當時聽到後馬上攬住大女喊。」
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