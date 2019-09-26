  • 2019年9月26日 星期四
  • 26º
  • 74%
熱門： 汽油彈通識禁蒙面法修例風波國慶

日報新聞 > 娛樂

福幼基金晚宴籌1280萬 志偉米雪分享行善經歷

2019-09-26 列印
■志偉與米雪一直為福幼基金會出力。
■志偉愛將李若彤（左）及張慧儀亦有出席晚宴。
Previous Next

　　福幼基金會日前舉辦了「福幼感恩25年慈善晚宴」，主席曾志偉與資深義工米雪一同分享幫助山區貧困兒童的經歷，而執行董事阮兆祥偕25位義工合唱《獅子山下》，場面感人。

　　在拍賣環節中，競投最激烈的分別是由曾志偉親筆題字的「善心」鑽石陀飛輪手錶一對，以及饒宗頤教授墨寶「福澤滿門」，分別以75萬港元及160萬港元成交，令人喜出望外。

　　「黃金兄弟」錢嘉樂、謝天華、陳小春及林曉峰擔任壓軸表演嘉賓，炒熱氣氛！是次晚宴共籌得1,280萬港元善款，扣除必要開支後，將全數撥捐福幼基金會幫助更多有需要的兒童，以及為基層及長者贈醫施藥。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd