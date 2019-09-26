﻿女神回歸 勤護膚減澱粉保靚樣 李麗珍復出唔再恨拍拖

「一代女神」李麗珍近年定居加拿大，大家冇乜機會見到她演出，不過她最近宣布返港全面復出，先為ViuTV演出處境劇《娛樂風雲》，再計劃接其他工作，珍妹笑言因囡囡許倚榕快將大學畢業可甩難。女神回歸，坦言一切以工作行先，兩年前跟潘源良分手一度令她靠情緒藥度日，現在重新振作，講明唔再恨拍拖，對感情事一切隨緣，揀對象注重溝通，「都知我不嬲唔注重外表㗎啦！」不過，年屆53歲的珍妹外形冇乜變，她自爆為keep住女神樣，同維持105磅身材，相當勤力，每日除努力護膚，更只食兩餐，兼限量食澱粉質食物。所以話世上無醜嘅女人，只有懶嘅女人！











珍妹繼14年拍TVB劇《女人俱樂部》後，相隔5年再拍《娛樂風雲》只因囡囡仲有一年大學畢業，「好快甩難啦！我以前去開工，佢要我夜晚踏正10點半打電話畀佢講goodnight㗎！口依家佢都搬出去同同學住，搬屋都識得自己打包寫清楚裏面係咩嚟，我唔使再擔心佢啦！咁我自己只做過演員一份工，所以決定返嚟拍嘢，今次拍處境劇比較輕鬆，係個好開始。」



最想扮老角



珍妹最初都以為所演的角色「練月美」好似自己，因同樣是個單親息影女星，「但後期個角色為博出位變到好攻心計，呢方面就同自己好唔似啦！但係反而幾好玩，因為我好少做奸角。其實再拍戲都想試多啲唔同角色，好似扮老角咁，我只係拍張國榮音樂特輯（85年的《驚情》）扮過老角後都未試過，好想再有機會試吓。（想唔想試拍綜藝節目？）真人騷、旅遊節目都可以呀！」



兩年前跟潘源良第四度分手，一度令珍妹靠情緒藥度日，去年9月潘源良跟細17年的Rita再婚，令珍妹終夢醒知緣盡，再度重新振作，不再恨拍拖，「會唔會想搵番個伴？隨緣啦！（使唔使過囡囡嗰關？）佢都咁大個都唔會反對，佢只要我開心都會支持。（有咩條件？）最緊要同我溝通到。（外形呢？）我不嬲都唔注重外表㗎啦！（有冇人追？）我又唔覺喎！但係口依家都係工作為重，其他嘢唔諗住啦！」



女兒似朋友



珍妹雖已屆53歲，但確實keep得好好，她自爆多年來都維持105磅，「幾年前開始喺加拿大定居，突然肥到120磅，從來未試過咁重，所以依家飲食會好節制，每日只食兩餐，早餐會食得好豐富，但會晏啲食，因為唔食午餐，晚餐會早啲食，主要係自己整，都係啲簡單家常菜，但唔食飯只食餸，每日淨係早餐食澱粉質，另外都有做健身，一星期都會做一兩次。」至於護膚方面，珍妹入行多年最注重是落妝同清潔，「聽過有人唔落妝就瞓，我絕對冇可能，都有自己做面膜，喺加拿大會自己搞掂，返香港就會搵人做，另外每次返香港都會叫媽咪整花膠補吓，但其他補品好少食，自己又唔多識整。」



講到已22歲的囡囡倚榕，珍妹話大家似朋友相處，「佢拍拖都有同我講，口依家同個香港去加拿大嘅男仔一齊，都有帶畀我見，反而口依家係佢管我，佢知我呢排要開工，會怕我肥唔畀我食雪糕。」珍妹現在雖跟囡囡分隔兩地，但囡囡畢業後應該會返港發展，但一定唔會做幕前，「佢自拍就得，好怕影相，就算入行都只係做啲幕後嘢。」



撰文：杜淑霞



攝影：李維隆 場地：客廳