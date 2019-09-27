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﻿孖李安匈牙利谷新戲 51歲韋哥順道開騷慶生

2019-09-27 列印
■韋哥與李安結伴到匈牙利宣傳新片《雙子任務》。
■51歲生日的韋哥，在首映時獲粉絲送上生日蛋糕。
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　　李安執導、韋史密夫主演新作《雙子任務︰疊影危機》在匈牙利時間前日於當地舉行首映禮，適逢是韋哥51歲生日，他在紅地氈上收到fans送的生日蛋糕，表現得相當興奮。心情大靚的他對fans自拍、簽名等有求必應。李安與韋哥等又走入戲院與觀眾互動，但突然被刺耳的喇叭聲嚇了一跳。

　　晚上韋哥與DJ Jazzy Jeff在布達佩斯舉行演唱會，二人唱到韋哥主演的舊處境劇《茶煲表哥》主題曲《The Fresh Prince of Bel-Air》時，fans突然唱起生日歌，韋哥即時中斷演唱，並拿電話拍下當時情景，太太珍達娉琦亦在台上出現，同場還有「飛隼」Anthony Mackie。
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