﻿衛詩雅否認撻着大隻仔 憂緋聞嚇走陪出街朋友

衛詩雅與溫碧霞等昨日出席開幕活動，劉鑾雄和太太甘比拖手到場，但未有接受訪問。



衛詩雅透露近來為新戲練大隻，可乘機減肥。對於早前被拍到與一位「大隻仔」睇傢俬，她否認拍拖，強調對方只是朋友。她說：「他當日剛好在附近，於是找他飲杯嘢和研究電話。（有否發展機會？）無無無無無！」衛詩雅又坦言擔心緋聞出街後，會嚇怕身邊朋友不敢同她出街，她強調現在拍拖會以結婚為目標，不想為拍拖而拍拖，因為每次分手都會很傷心。



此外，溫碧霞透露早前到巴黎出席時裝周，在當地用了近七位數字置裝，最終帶多了兩個行李箱回港。