  • 2019年9月27日 星期五
  • 26º
  • 79%
熱門： 休班警港鐵林鄭月娥對話香港人權

日報新聞 > 娛樂

﻿衛詩雅否認撻着大隻仔 憂緋聞嚇走陪出街朋友

2019-09-27 列印
■溫碧霞到巴黎出席時裝周，返港多了兩個行李箱戰利品。
■大劉與甘比手拖手出席活動。
■衛詩雅坦言與大隻仔沒有發展機會。
Previous Next

　　衛詩雅與溫碧霞等昨日出席開幕活動，劉鑾雄和太太甘比拖手到場，但未有接受訪問。

　　衛詩雅透露近來為新戲練大隻，可乘機減肥。對於早前被拍到與一位「大隻仔」睇傢俬，她否認拍拖，強調對方只是朋友。她說：「他當日剛好在附近，於是找他飲杯嘢和研究電話。（有否發展機會？）無無無無無！」衛詩雅又坦言擔心緋聞出街後，會嚇怕身邊朋友不敢同她出街，她強調現在拍拖會以結婚為目標，不想為拍拖而拍拖，因為每次分手都會很傷心。

　　此外，溫碧霞透露早前到巴黎出席時裝周，在當地用了近七位數字置裝，最終帶多了兩個行李箱回港。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd