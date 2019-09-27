新歌給父親試聽 ﻿王馨平﻿﻿眼濕濕﻿﻿提患病王羽狀況﻿

王馨平（Linda）最近為翻唱碟《娛樂經典60年》重新演繹經典歌《心有千千結》，自小在台灣長大的她坦言未聽過反而更有新鮮感。她透露婚後依然熱愛音樂，就算近年迷上瑜伽兼任導師，亦冇想過放棄唱歌，更自爆懷疑老公也是她的粉絲，而新歌亦會給爸爸王羽試聽。不過，提到王羽中風後身體狀況，Linda卻一度眼濕濕不想多講。 撰文：杜淑霞 攝影：李維隆



場地：LLproductionhouse



今次在「娛樂唱片」的金曲中選唱《心有千千結》，Linda 全權交給監製譚國政決定，「我之前未同佢合作過，就試下由佢揀適合我唱嘅歌，結果佢揀咗呢首，雖然我喺香港出世，但喺台灣長大真係未聽過，反而我老公聽過，仲話好鍾意呢首歌，我一聽就好有感覺，加上原唱係石修同鍾玲玲嘅合唱版，今次我呢個係獨唱版，改編後感覺幾浪漫，歌迷應該會有新鮮感。」



狂讚man令老公收火



Linda跟圈外老公李家輝（Stephen）結婚18年，但她婚後一直冇離開過樂壇，就算她近年迷上瑜伽，兩年前更當上導師，一樣keep住製作歌曲及唱片，原來背後有老公支持，「佢本身都好鍾意音樂，雖然佢唔係好識得唱，但係佢成日都聽歌㗎！（係咪你粉絲？）唔知呢？！不過我未識佢之前，佢已經有買我啲碟，第一隻係《愛一生也不夠》。」問到18年婚姻如何維繫，Linda坦承兩人好少鬧交，「可能我哋結婚時，大家年紀都比較成熟，思想都好穩定，同埋佢係個冇乜脾氣嘅人，就算鬧交，多數都係老公氹番我嘅，但有時老公發起惡嚟都好得人驚，咁我咪猛讚佢好man，咁佢就會即刻收晒火。」講到生Ｂ計劃，她坦承早已跟老公放棄，「我哋唔想強求，試過唔成功就算。」



提到將獲頒金馬獎終身成就獎的父親王羽，Linda坦承未決定父親到時如何領獎，而她每個月都會跟老公返台探他，也有給新歌父親聽。不過，問到年前二度中風的王羽病情，她邊講邊眼濕濕說：「佢依家喺醫院住，我哋請咗兩個看護照顧佢，佢雖然認得人，但情況唔係咁好。我唔想破壞佢大俠嘅形象，想保留最好一面畀粉絲，所以唔講咁多啦！」



