呻拍拖只做運動 陳庭欣奉旨打肉麻男友

陳庭欣（Toby）昨日出席男友楊振源（Benny）開設的健身室開幕禮，兩人更示範打拳，Benny笑言打完拳後更愛Toby，相當肉麻！Benny透露今次投資1200萬港元，皆因儀器所費不菲，Toby續澄清並非「老闆娘」，只是打工仔，收酬勞做代言人，Benny聞言再放閃說：「我嘅錢就即係你嘅錢啦！」Toby回應：「但我嘅錢都係我嘅。」大耍花槍！



Toby大讚男友身形愈來愈Fit，但大呻二人近來拍拖只是做運動，希望Benny每星期抽一日能陪她睇戲食飯、過下二人世界。問到下一步是否拉埋天窗？Benny明言會努力，亦正計劃中，他續稱有好消息會再分享；而Toby即撒嬌說：「可能佢嘅計劃同我唔同呢，哈哈！」



