增肥20磅演大肚婆 DaDa欣喜新片入圍爭獎

由陳靜（DaDa）、朱鑑然（Kevin）、余安安和張繼聰等演出的電影《BABY復仇記》，獲邀入圍下月尾在東京舉行的第32屆東京國際電影節「亞洲未來」單元爭獎。對此DaDa表示非常開心，皆因今次為演好大肚婆角色，事前做了不少準備，她坦言：「除咗首次為演戲剪短頭髮，仲要增肥近20磅，最大壓力係我未做過大肚婦，雖然我本身好鍾意小朋友，但角色係非一般嘅大肚婆，係一個唔鍾意小朋友嘅女強人，所以我花咗好多時間去搵資料，亦要睇好多有關懷孕嘅百科全書。」幸好與首次合作的對手Kevin很合拍，她更大讚Kevin好陽光和好有正能量。



