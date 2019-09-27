邱澤單方面認愛碰釘 張鈞寧拒認拍拖

邱澤和張鈞甯日前被拍到齊齊遊車河而傳緋聞，邱澤在報道曝光後火速認愛，並表示正在努力追求中。



邱澤昨日出席劇集記者會時被問到火速認愛是否向張鈞甯施壓？他只說：「謝謝關心，一切順其自然。（事前有和張鈞甯商量嗎？）她現在在歐洲有時差，本來想連絡她，但她行程很滿，不想打擾她。」再追問兩人拍拖多久、有沒有見家長和被記者偷影的心情等問題時，他都不願多答，只稱有好消息會再跟大家分享。



至於張鈞甯則透過經紀人回應說：「感謝抬愛，近期鈞甯的傳聞比較多，給大家造成了一定的困擾，十分抱歉。鈞甯很享受當下忙碌的工作狀態，其他的事情相信會有最好的安排。」未有承認和邱澤拍拖。圖：資料圖片



