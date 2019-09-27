王陽明偕妻宣佈成功「造人」

36歲男星王陽明與32歲老婆蔡詩芸（Dizzy）結婚4年，不時在社交網放閃晒恩愛，王陽明昨分享多張與太太的甜蜜照片，其中一張是手持超聲波相的他與太太躺在牀上面對面，然後他中英發文：「我和Dizzy非常幸福的想要和大家正式宣布，我們懷孕了！很期待與我老婆進入人生下一個階段，迫不及待見到我們的小寶貝。」而太太亦在社交網留言：「言語已無法形容我們有多開心。我已迫不及待地想要見到『小版本』的我和Sunny，我們非常感激和謙遜，能如此幸福的獲得這個生命禮物。」



