老公簽紙笑言「考慮吓先」 Jessica出嫁未慣做人妻

Super Girls成員蔡明思（Jessica）與圈外男友Steven下月27日在台灣擺酒，兩人前日先在大會堂註冊，只邀請了雙方家人。Jessica表示：「簽紙過程好開心，事前一點也不緊張，前一晚沒有失眠，可能因為未到婚禮當日，不過當完成儀式後，發覺自己身份唔同咗，反而開始有少少唔習慣，唔慣已經成為人妻。」



Jessica透露事前都有想過自己到時會不會感動到流眼淚，因為結婚始終是一生一世的事，但到最後竟然沒有喊，Jessica笑言：「因為老公太古靈精怪，簽紙時仲開玩笑講『畀我考慮吓先』；呢個時候佢仲掛住玩，搞到我要教訓佢話『玩完未？唔好再玩！』來賓都係咁笑，氣氛好開心。」



