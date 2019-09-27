﻿澎湃父愛 一歲阿女大晒 陳柏宇變人肉玩具o氹女

首做爸爸嘅Jason被老婆大讚，指佢「餵奶、換片、o氹訓覺全部做晒，係100分老竇同老公。」有仔趁嫩生，Jason打算三個月後全力造人，因為太太催再生：「仔女冇所謂，但我同女仔感覺易親近啲，生兩個就夠數，否則荷包頂唔順！」
幸福小妹妹
陳柏宇每次出活動都離唔開講個女，因為佢個女真係好搞笑。例如，Jason試過喺屋企企高調校冷氣，Abigail狂扯佢條褲，搞到底褲都差啲扯甩。另外，Abigail開始識行好鍾意喺屋企四圍行探索，見到物件就拿起，而且視家中貓狗為玩伴，Jason話：「佢喺屋企最鍾意追住兩隻狗，搵手指篤佢哋屎忽窿，有時嗌都嗌唔住。」(笑)當日傍晚六點，陳氏一家三口由渣甸坊行去利園，沿途由陳太負責抱女，陳生就貼住兩個女皇行街，行行吓，o氹女癮起，Jason突然停步再助跑衝前o氹女，計劃成功，小妹妹笑到哈哈聲，老婆無乜反應，睇嚟見慣見熟。
Jason好家教
行到去利園一家品店，兩公婆乜都睇，睇吓放平板電腦嘅座枱架，睇吓飾物同椅子，其間陳太一直抱女，到佢同Jason開始試椅子時就放囡囡自己行，小朋友啱啱學識行有超強好奇心，四圍行見嘢就拎，見到爸爸個電話又想拎，好彩Jason眼明手快，見到價錢牌又拎起玩，好得意。離開店舖時Jason發現記者，笑到o依起棚牙嘅佢即舉起囡囡手教佢同記者打招呼，好有家教。
採訪:梁志明