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﻿係父愛呀

2019-09-27 列印
■見到潮父李璨琛成身Hello Kitty，就知佢有幾錫個女李元元。
■陳豪接細女Camilla放學，牛高馬大嘅陳豪孭住囡囡個小背囊，畫面勁Warm。
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一直都話女兒係父親嘅前世情人，除陳柏宇外，陳豪同李璨琛亦是圈中出名的寵女爸爸。
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