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「好朋友」親暱合照流出陳瀅否認同「老公」拍拖

2019-09-28 列印
■陳瀅與Howie經常在網上晒合照。
■陳瀅與Howie的合照十分親暱。
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　　陳瀅與陳家樂因合作《廉政行動2019》傳出緋聞，更被影到齊齊撐枱腳兼傳出二人蜜遊日本，但二人都否認傳聞。而緋聞纏身的陳瀅，突然在其社交網站貼出與一男子親密攬抱的相片，疑似公佈戀情。

　　陳瀅與這位名叫Howie的男士，分別在社交網貼出慶祝生日的合照，互相稱呼對方為老公及老婆，十分親暱。翻查Howie的社交網，他與陳瀅有不少合照，二人更曾到外地出席婚禮，大讚新人是「最完美的伴侶」，陳瀅亦有回應，更反問是否藉詞形容與她的關係。不過，被指宣佈戀情的陳瀅，就否認二人是情侶關係，透露與Howie相識多年，更以「好好好好的朋友」形容對方。

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