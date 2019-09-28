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日本飯敍Kenny埋單 祖兒讚：找數真漢子！

2019-09-28 列印
■Kenny豪氣找數，獲祖兒讚是真漢子。
■森美與江美儀在東京偶遇，相約食燒烤。
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　　天后容祖兒早前完成19場紅館個唱後，與經理人霍汶希到日本東京享受假期，遇上最近同樣完成處男個唱的關智斌（Kenny），亦到日本叉電，三人相約在銀座飯敍。祖兒與Kenny分別為對方個唱任嘉賓，Kenny感謝祖兒義氣相挺，承諾請她食飯報答，祖兒享用美食後，更上載Kenny簽卡片段說：「今晚餐飯張單係關老闆簽卡，真漢子找數！」

　　另外，森美卒領麥美恩、丁子朗和吳若希到日本拍攝《森美旅行團》第三輯，剛好碰見《街市遊樂團》的主持江美儀。江美儀在社交網上載與森美等人去燒烤店敍會合照，又留言這是森美旅行團X街市遊樂團之東京篇！網上圖片

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