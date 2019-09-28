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喜與馮寶寶再合作 謝賢期望有新火花

2019-09-28 列印
■馮寶寶與謝賢難得再合作拍電影，二人齊呼難得。
■《殺出個黃昏》日前進行了開鏡儀式。
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　　由林家棟監製、新銳導演高子彬執導的新片《殺出個黃昏》請來粵語長片時代的老拍檔謝賢（四哥）與馮寶寶（Bobo）合作。談到跟老友馮寶寶再聚頭，四哥笑指猶如時光倒流：「Bobo喺我眼中永遠係一個小妹妹。雖然係舊拍檔，但係我期望有新火花，等我帶佢攞番啲青春。」

　　而久未露面的馮寶寶，首日開工拍攝已經遇上四哥及同劇的林雪，三人見面即來個熱情擁抱，互相鼓勵，BoBo表示：「我聽到係同四哥合作，咪由馬拉即刻飛番嚟囉，佢真係似我大哥哥㗎，同四哥真係相逢恨晚。」

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