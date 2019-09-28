﻿成功追女湊「好」字 吳雨霏掛住大仔急出院 樂做「乳牛」餵肥B女

現年33歲的吳雨霏（Kary），今年4月公佈懷上第二胎，昨日在社交網站貼出抱住B女合照，並留言代囡囡向大家打招呼：「Hello world， my name is GALILEE！『妹妹G』來報到了！」為一歲兒子Asher追個妹妹，湊成「好」字。還形容B女「肥dood dood」（肥嘟嘟），笑言「又回去做乳牛的生活了」幸福滿瀉。



本月中，Kary曾於社交網站上載兩張「黑白配」大肚寫真相，事隔約十日，原來幸福人妻已「順利卸貨」，秘密誕下B女。昨日，已回家坐月的Kary大晒兩母女溫馨照，見產後Kary神色不錯，她透露生產過程比第一胎更痛，留言說：「生產過程比上一次快，比上一次更痛，但看到妹妹肥dood dood（嘟嘟）健康壯健，都忘了甚麼是痛。感謝主，因為太想念Asher的關係，住了兩天院就回家了，再一次謝謝我的醫生和醫院護士們的悉心照顧，抱歉不能一一回覆所有短訊，非常謝謝大家的祝福，我又回去做乳牛的生活了。」



Kary其後回覆傳媒，分享老公Brian與兒子同新成員見面的喜悅：「我同Brian都好開心，Asher都開始知道屋企有個妹妹，對妹妹都好溫柔。妹妹同哥哥剛出世時候個樣餅印一樣。我今次係醫院休息咗兩日就返屋企，因為我真係好掛住仔仔，佢出世到O依家我都冇離開過佢多過一日。同埋我都康復得好好，一切都好順利！多謝大家祝福！」



Toby晒泳裝孕照



另一邊廂，梁靖琪（Toby）早前先後宣佈與施雋賢秘密結婚以及懷孕的喜訊，昨日亦貼出由老公親自操刀的泳裝孕照，分享做準媽咪的喜悅。原來此行是二人的蜜月之旅，由於BB陀得好穩，二人如期出發到馬爾代夫，並換上好友佘詩曼設計的泳裝影靚相。Toby因10年前卵巢生過血瘤，醫生叮囑她有仔要趁嫩生，期望生夠兩個。