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﻿蜜月勝地放閃 超蓮拖竇驍甜蜜親吻

2019-09-28 列印
■超蓮大晒被男友甜吻冧相，激罕晒恩愛。
■超蓮和30歲竇驍自今年4月公開戀情後，感情升溫。
■二人穿上情侶裝拖手散步。
■超蓮出島玩歎世界，大晒迷人泳衣靚相。
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　　賭王何鴻燊的28歲千金何超蓮，近日放假心情寧舍好，不停在社交網分享索爆靚相，大派福利。繼早前「手機海葬前的一輯相」，以性感黑色喱士Bra top展示好身材外，之後又發放紅色泳衣，盡顯她由頭到腳的靚線條，被海風吹起秀髮，單起眼的超蓮性感盡在不言中！

　　竇驍近日忙為劇集《十年三月三十日》宣傳，原來完成工作後他便火速趕到外地與女友見面，以免她變成「望夫石」，超蓮昨在社交網站罕有地貼出她和竇驍的恩愛連環合照，二人十指緊扣背向鏡頭，走遠後便情不自禁咀嘴，超蓮更以方言留言說：「Mauruuru，nana（謝謝，下次見！）」相當甜蜜，並被指身在南太平洋的度蜜月勝地波拉波拉島（Bora Bora）度假。

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