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陳庭欣劉晨芝船P晒蜜桃胸

2019-09-30 列印
■身材最火辣的陳庭欣(後中)和劉晨芝(後左二)，偕王子涵(右二)等遊船河。
■陳庭欣(左)和劉晨芝鬥胸狠。
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　　近日天氣已明顯轉涼，但無損陳庭欣（Toby）、王子涵和劉晨芝（Adrienne）等一班索女抓緊陽光尾巴，相約衛志豪等遊船河，大晒好身材。其中為大台主持新節目「首爾星星團」的Adrienne，於社交網站上載多張養眼泳照，身穿紅色三點式的33C陳庭欣，身形fit爆又吸晴。而身穿開窿泳裝的Adrienne擺出性感甫士，嚴如拍攝寫真集。

　　不過Adrienne留言指遊船P前一天晚上腸胃炎，今次泳裝相由Toby為她操刀拍攝，雖然拍攝效果令她的雙腿看起來很長，她還笑指自覺似阿凡達，但獲網民大讚她「好性感」。圖：網上圖片

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