疑不滿被攝逛街 那英腳踢偷拍者

昨日網上流傳一段短片，拍攝到內地歌手那英對偷拍她的女網民發火。事緣是片中一名女子，嬉皮笑臉地偷拍身後的那英，當時那英正與一名女友人挽手逛街。當那英發現被偷拍後即時黑面，並隨即起飛腳踢向對方，然後嬲爆爆說：「拍我幹嗎啊你！」



此短片流出後在網上瘋傳，引發不少網友熱烈討論。有不少網民讚好表示被踢者沒禮貌惹怒那英是活該遇襲，但亦有人認為那英脾氣太暴躁，即使對方偷拍是不對的，她亦不應用腳踢對方。



