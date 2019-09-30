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72歲汪明荃跌坐郵輪舞台

2019-09-30 列印
■汪阿姐出場時，滑倒跌坐地上。
72歲汪明荃跌坐郵輪舞台
72歲汪明荃跌坐郵輪舞台
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　　昨日網上流傳一段汪明荃表演時不慎跌倒的片段，當時她身處郵輪步出舞台準備獻唱，但突然不慎跌在地上，四腳朝天，觀眾紛驚呼，亦有數人即時上前扶起，汪阿姐站起繼續如常表演，淡定高歌起舞，台下歌迷拍手支持，看來未有大礙。

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