日前，Sulli突登上韓國熱搜，原來她開live時不慎露點的短片瘋傳。Sulli一如往常愛玩直播，其間不發一言梳完頭髮後就拿出夾髮器，等夾子變熱的同時睇粉絲留言，待一會後就開始夾頭髮，怎料在夾頭髮的過程中，身穿超deep V、看似絲質睡衣的她一舉手夾髮時，開始露出部份胸部曲線，之後更不小心露點。走光事件雖引起熱議，但Sulli懶理，繼續上載外出新相留言：「好興奮」。
Sulli直播露點短片瘋傳
日前，Sulli突登上韓國熱搜，原來她開live時不慎露點的短片瘋傳。Sulli一如往常愛玩直播，其間不發一言梳完頭髮後就拿出夾髮器，等夾子變熱的同時睇粉絲留言，待一會後就開始夾頭髮，怎料在夾頭髮的過程中，身穿超deep V、看似絲質睡衣的她一舉手夾髮時，開始露出部份胸部曲線，之後更不小心露點。走光事件雖引起熱議，但Sulli懶理，繼續上載外出新相留言：「好興奮」。
國慶前夕 港島爆激戰 速龍突擊拘逾百人
特首上周四與市民首次對話後，暴力示威未有停下，昨天大批示威者一度圍攻金鐘政府總部，與警方爆發激烈衝突。大批市民昨午起在銅鑼灣遊行，不久即被警方指為非法集會，雙方推撞，警方迅速動武，發射催淚彈，示威者則...
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中央讚其為 一國兩制傑出貢獻者 董建華：出眼淚了，非常地感動
明天是國慶七十周年。昨日在北京人民大會堂舉行國家勳章和國家榮譽稱號頒授儀式，國家主席習近平親身頒獎表揚四十二位表現出色的授勳者。全國政協副主席、前特首董建華獲頒授國家榮譽稱號及國家勳章，據內地媒體報道...
2019-09-30
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示威十個月未見平息跡象 法警射催淚彈驅黃背心示威者
法國西南部圖盧茲市有大約一千名黃背心示威者上街堵塞道路，與防暴警察發生衝突。警察施放催淚彈及發射水炮驅散群眾。警方全日拘捕了五人。發起示威的團體聲稱有一人受傷。法國的黃背心反政府示威浪潮持續了十個月，...
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180度無敵海景 寶雅山亮麗廳堂清雅別致
港島西堅尼地城單幢盤寶雅山，樓齡約8年，與港鐵站咫尺之遙，成為屋苑一大賣點。今次帶大家參觀的市場少有特色放盤，實用面積逾1400方呎，設有5房2套間隔，居高臨下，享有180度的無敵大海景。 寶...
2019-09-30
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北水停流迎國慶 大市交投勢萎縮 港股走勢料反覆向下
美國擬禁止中資企業在美國投資，受中美貿易戰及本港社會事件夾擊，港股第三季表現差勁，未計今日升跌，恒指現已按季累跌近2600點，跌幅達9.1%。證券界預期，港股第四季難有顯著改善，未來一周港股走勢偏向下...
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揠苗不助長 紅魔難拔「槍」
蜀中無大將，廖化作先鋒正是曼聯寫照，陣中前鋒拉舒福特及安東尼馬迪爾齊受傷，今晚英超主場大戰阿仙奴要由十七歲小將格連活特掛帥，前紅魔射手高爾坦言此子潛質優厚卻需時成長，今仗難寄厚望。相反，槍手沒有拿卡錫迪還有奧巴美揚數胡，勢在後輩面前大顯身手，捧阿仙奴讓球主客和受讓一球「客勝」。（Now4K 611、621台周二凌晨3:00直播） 曼聯今季攻力欠銳，除了聯賽首戰主場4:0大勝車路士，其餘五場每仗最多只入一球，僅錄得一勝兩和兩負。雪上加霜，拉舒福特和馬迪爾分別因臀部及大腿腿筋受傷未能上陣，今仗及周四歐霸作客阿爾克馬爾只能起用陣中唯一中鋒格連活特。後者出身自曼聯青訓，周二...
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nova 5T48MP四鏡新貴
趕在自家壓軸旗艦Mate30系列來港前，HUAWEI先行派遣中階新貴nova 5T上陣，試圖以不失時尚的造型、高階效能、扎實的48MP四鏡組合，以及進取的定價，打年輕用戶的主意。 文、圖：B1807 ...
2019-09-30
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拍戲優待 街坊送生果維持秩序 惠英紅任達華 感動香港人情味濃
貴為影后影帝的惠英紅和任達華，最近攜手在電影《我和我的祖國》單元《回歸》中合作演夫婦，戲中紅姐演回歸當日駐守金紫荊廣場的警察；華哥則演鐘錶維修師傅，兩夫妻各自在崗位為回歸努力。紅姐和華哥最難忘在石硤尾...
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社論——齊度「好橋」 求絕處逢生
反修例風波愈演愈烈，暴力示威停不了，令人矚目驚心。內地旅客對香港卻步，海外多國向香港發出旅遊警示，整體訪港旅客人數大減，旅遊業一片暮氣沉沉。明天便是十一國慶，各行各業已打定輸數，黃金周業務不會好，但與其坐以待斃，倒不如設法吸客自救。 訪港旅客少了，各旅遊景點應積極開發本地市場，吸引港人遊玩散心，其中一個可行方法，是大減價促銷。最近一例，是昂坪360車票大減價，回到通車時水平，結果大收旺場，出現人龍。個別主題公園近日亦推出套票優惠，入園人數已見回升。 酒店業要設法減少房間空置，近期房價已見回落，減價促銷，吸引港人入住度假。在艱苦經營時刻，設施閒置，損失更大。不如多動腦筋，推出...
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苗禮德睇好翡翠綠
苗禮德近期頻頻發動攻勢，明日派遣七駒上陣並全交由外籍大師傅主轡，顯然有心大舉出擊。昨晨收操後，他透露當麾下馬匹狀態冒起，必會在陣上全力爭取好表現。今仗參戰馬中，「翡翠綠」和「超新星」兩駒質新仍有進步，分別於本身合適途程出擊，有望悉數取得佳績。 灰馬「翡翠綠」上季曾跑田草千四米僅負於「轉數高」而壓倒「電路三號」，這兩匹對手其後均贏馬，賽績十分硬淨。「翡翠綠」今仗作轉四歲後的首戰跑四班千四米，苗禮德分析說︰「『翡翠綠』的情況跟廄侶『高耀智星』相若，俱是在服役首季可憑質素而走得接近，但其實都需要更長的時間來成熟進步。經過一個暑期休養生息，加上『翡翠綠』已踏入四歲，我預期牠復出上陣...
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