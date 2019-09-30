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Sulli直播露點短片瘋傳

2019-09-30 列印
■Sulli直播夾頭髮時，deep V衫走光。
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　　韓國女團f(x)前成員Sulli，自從15年退出組合後，清純形象不再，不時上載飛釘照而廣受批評。而Sulli早就公開不愛戴bra的原因，坦言為覺得舒服又認為鋼圈胸圍對身體不好。

　　日前，Sulli突登上韓國熱搜，原來她開live時不慎露點的短片瘋傳。Sulli一如往常愛玩直播，其間不發一言梳完頭髮後就拿出夾髮器，等夾子變熱的同時睇粉絲留言，待一會後就開始夾頭髮，怎料在夾頭髮的過程中，身穿超deep V、看似絲質睡衣的她一舉手夾髮時，開始露出部份胸部曲線，之後更不小心露點。走光事件雖引起熱議，但Sulli懶理，繼續上載外出新相留言：「好興奮」。

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