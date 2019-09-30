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Cardi B蒙面現身巴黎惹批評

2019-09-30 列印
■Cardi B蒙面遊巴黎掀起爭議。 網上圖片
Cardi B蒙面現身巴黎惹批評
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　　美國饒舌歌手Cardi B近日到巴黎出席時裝周，前日她上載在巴黎鐵塔前的片段，穿上花裙的她，眼、臉和手等均包到冚，蒙面打扮卻惹來批評，有伊斯蘭女教徒指法國於2010年通過《禁蒙面法》，該女教徒每次蒙面出門就要被罰500歐元（約4300港元），當局未有處罰Cardi B，疑似有雙重標準。

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