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姜濤遇警截查搜袋：我沒事

2019-09-30 列印
■姜濤離家去排舞時遭警方截查。網上圖片
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　　參加ViuTV《全民造星》勝出爆紅的MIRROR成員姜濤，昨離開銅鑼灣的家去排舞時遇警方截查，過程被網民攝得並在網上流傳，可見穿黑衫的他在警員身前拉低口罩、除帽和拿出證件。

　　粉絲甚關注姜濤遭遇，其經理人「花姐」黃慧君受訪時透露，獲姜濤第一時間致電通知情況，她說昨早知悉該區可能有事，「已通知佢出門要小心，當時佢被警方查身份證同搜袋，已獲放行。」

　　姜濤其後在社交網留言：「我沒事，請大家放心」。

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