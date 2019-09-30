﻿拍戲優待 街坊送生果維持秩序 惠英紅任達華 感動香港人情味濃

貴為影后影帝的惠英紅和任達華，最近攜手在電影《我和我的祖國》單元《回歸》中合作演夫婦，戲中紅姐演回歸當日駐守金紫荊廣場的警察；華哥則演鐘錶維修師傅，兩夫妻各自在崗位為回歸努力。紅姐和華哥最難忘在石硤尾街巿拍攝時，大受街坊歡迎，除了不少檔主義務幫手維持秩序外，更猛送各式新鮮生果給他們享用，雖然拍攝時遇到不少困難，簡單一場戲拍足6、7個鐘，但依然被香港人的人情味所感動，亦正是香港可愛之處。



撰文：杜淑霞 攝影：李權威 髮型：James Lee @ Hair（惠英紅）、淑貞（任達華） 化妝：Winki @ vinciwinki makeup（惠英紅）、淑貞（任達華）



珠寶：英皇珠寶 場地：英皇鐘錶珠寶中環旗艦店



演過多年警察的紅姐，坦言今次更加易投入角色，因感受是真實的，「回歸當時我都喺香港，自己係中國人，回歸我最大驕傲有咗國籍，所以處理角色跟足當時喺電視機見到嘅畫面，當時踏正12點鐘，全港紀律部隊換徽章，呢部份歷史我知，我演嘅係廣場裏面嘅警察，我演嘅時候將我見到，同對回歸嗰種興奮放番落去就得，分別只係着咗制服，同埋去到現場即刻學步操同口號。」



守時受父親影響



反而首次演鐘錶維修師傅的華哥，竟然話壓力大，因戲中要修理的古董手錶，由上海博物館借出，價值70多萬，「我整整吓發覺個螺絲批太大，我都好大壓力，咪等攞到支啱嘅先整，博物館借出嚟好驚整壞咗嘛！」幸好華哥本身是手錶迷，整錶手法不用花時間專登學，「由細路開始儲手錶到o依家，我屋企有好多手錶，我成日將啲唔郁嘅錶拆開又整番埋，手勢都好熟，上次演補鞋師傅反而要學。手錶對我嚟講好緊要，細個6、7歲望住爸爸返工，佢永遠早15分鐘出門口，我o依家拍戲或者約人都會準時，因注重每個細節，成件事就會做得好。」



甜晒妻女愛心餐



講到最難忘的場口，紅姐和華哥都認為是在石硤尾街巿的戲份，華哥說：「嗰日拍我間喺樓梯口嘅錶舖，因街巿環境好多雜聲，要花好多時間等。」紅姐補充：「好似突然有車響按聲，又有人嗌『任達華喎！』」華哥續說：「唯一可愛，可以食好多水果，因為隔離係生果店，不時攞啲最好水果畀我哋食。」紅姐即投訴：「畀你冇畀我，我畀錢買㗎！人哋做小生意我冇攞，因為拍咗一日唔好意思，同埋有啲平時好難搵嘅水果嗰度都有，結果我買咗兩大袋走。」華哥又大讚街坊好幫手，「佢哋雖然冇份參與都好幫忙，香港人嘅人情味真係好濃，互相幫忙，令我哋愈拍愈感動。」紅姐都認同，「可能我哋去之前，啲工作人員同佢哋講過係拍回歸嘅戲，所以好開心，佢哋冇收錢都肯幫手上埋鏡，啲老闆都會出嚟幫手維持秩序，睇到大家嗰份團結。」



這天華哥講到康復情況，自言恨足6個星期終可以做運動，更甜爆因禍得福，獲太太琦琦和14歲囡囡晴佳整的愛心花膠和甜品，「你睇我係咪皮膚好咗，毛孔咁細嘅！成個都靚晒！」紅姐即笑說：「我冇食花膠，花膠好貴食唔起呀！」華哥仲甜到出晒面狂讚囡囡，「佢中西甜品都識，但係佢整雪耳糖水時，最初用咗沙糖，我覺得怪怪哋，佢即刻上網睇，於是再用冰糖整，佢知我唔食咁甜，仲減咗糖嘅。」



