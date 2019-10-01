跟王馨平玩瑜伽修身成功 ﻿湯寶如﻿﻿爆兒子嫌佢娘﻿

湯寶如將於10月14日在旺角麥花臣舉行一場《Mine MK演唱會》，跟老友王馨平玩咗半年瑜伽，湯寶如狀態大勇，條腰同pat pat瘦晒，而上圍就愈變豐滿，不過，湯記事先張揚，演唱會不設性感演出環節，提醒觀眾集中火力留意她的經典好歌，及4首當晚率先曝光的最新廣東歌。採訪：方騫平 場地：工創空間lndex@觀塘



因為去年做完兩首新歌，湯寶如好想搵一個能容納幾百人嘅細場開Show，湯記話:「但觀眾太少維唔到皮，朋友建議試吓麥花臣，聽講音響唔錯，我會喺演唱會唱4首新歌，觀眾可以先聽為快。」



為了開Show，湯記做瑜伽之餘，還會戒甜及澱粉質，但佢唔想變排骨，要瘦得健康，故Keep住有啲肉地：「個唱以音樂為主，唔好期待我性感，但宣傳海報中展露嘅3吋事業線，我都好嘩然，心諗『咩事呀，點解張相咁嘅？』不過主辦方話張相健康性感都ok。其實當初海報構思係簡約風，bra top加中性外套。我一向唔係行性感，可能年紀大，脂肪多，加上生咗bb，身體某部位會突然再發育，好似好豐滿咁，睇返同黃凱芹合唱《情未了》，以前邊有咁澎湃？」



因為要唱一首別人的歌，湯記不停努力背歌詞而遭11歲兒子叫停：「佢只會聽歐美英文歌，亦識啲陳奕迅、容祖兒、謝安琪嘅歌，但就一首我嘅歌都唔識，我冇話要佢聽我嘅歌，可能嫌我好娘。就連我主持《流行經典50年》都會轉台，試過好唔耐煩話：『同學又成日問我，你媽咪係咪主持《經典50年》嗰個？』我反問佢：『做主持係咪騷擾到你呢？』佢竟笑住回答：『都係㗎！』應該係同學媽咪成日問佢有關我嘅嘢囉。」搞到湯寶如啼笑皆非。



