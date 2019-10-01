  • 2019年10月1日 星期二
  • 32º
  • 45%
熱門： 王宗堯開槍反修例三罷港鐵

日報新聞 > 娛樂

緋聞情侶新片演夫妻 孔劉顯風度拖鄭有美

2019-10-01 列印
■孔劉輕拖鄭有美上台。
■孔劉和鄭有美暢談合作點滴。
Previous Next

　　韓國男神孔劉和鄭有美繼《屍殺列車》後，近日再度合作新片《82年生的金智英》。昨日，這對緋聞情侶現身首爾出席新片發佈會，見他們一舉一動未見尷尬，當女方上台時，孔劉更一顯風度，出手輕拖對方。

　　兩人在新片中飾演夫妻，孔劉表示看過劇本後立即答應演出，無太多考慮，又指劇本令他想起很多自己的家人，「當我在看劇本時，更罕有地哭起來，我很少單看文字，就覺得置身其中，我知道我要拍這部戲，因為我很快就陷入角色。」鄭有美早前落實接拍此片時惹來不少負評，她表示未有理會有關言論。圖：網上圖片

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd