兩人在新片中飾演夫妻，孔劉表示看過劇本後立即答應演出，無太多考慮，又指劇本令他想起很多自己的家人，「當我在看劇本時，更罕有地哭起來，我很少單看文字，就覺得置身其中，我知道我要拍這部戲，因為我很快就陷入角色。」鄭有美早前落實接拍此片時惹來不少負評，她表示未有理會有關言論。圖：網上圖片
緋聞情侶新片演夫妻 孔劉顯風度拖鄭有美
兩人在新片中飾演夫妻，孔劉表示看過劇本後立即答應演出，無太多考慮，又指劇本令他想起很多自己的家人，「當我在看劇本時，更罕有地哭起來，我很少單看文字，就覺得置身其中，我知道我要拍這部戲，因為我很快就陷入角色。」鄭有美早前落實接拍此片時惹來不少負評，她表示未有理會有關言論。圖：網上圖片
傳「核心暴徒」策劃殺警 招募死士四處縱火 警恐國慶日大襲擊
今天十一國慶，警方掌握情報，指有「核心暴徒」策劃殺警，又稱會在全港多個商場、港鐵站及油站縱火引爆，更在網上招募有自殺傾向人作死士，圖發動大規模襲擊，以引致重大傷亡。警察公共關係科總警司謝振中抨擊「核心...
2019-10-01
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花蓮縣宣佈停工停課被轟太遲 「米娜」襲台釀大混亂
颱風「米娜」目前集結在宜蘭東南偏南海面，向西北偏北方向移動。受「米娜」影響昨日花蓮縣宣佈全日停工停課。縣政府說根據風力及降雨量數據，已達停工停課標準。而昨早由於花蓮太遲宣佈停課，導致學生一開始上課就要...
2019-10-01
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破格Crossover演出 《風之谷》成新歌舞伎劇目
以宮崎駿的代表作《風之谷》為基礎改編的新歌舞伎將於本年十二月上演。這次破格的Crossover舉行演出前，主角尾上菊之助接受日媒採訪時表示：我想讓它成為歌舞伎粉絲和吉卜力粉絲可以說服的作品。 新歌舞伎「風之谷」將於十二月六日至二十五日在東京的新橋演舞場演出，距此還有三十天，扮演風之谷英雄角色的尾上菊之助（小圖），亦出席了製作發表會。《風之谷》的故事，講述了娜烏西卡（Nausicaa）在這個文明社會被戰爭摧毀的世界中探索與自然共存的道路，宮崎駿導演從一九八二年開始創作了一系列漫畫。兩年後，它被拍成電影，並大受歡迎。 這次改編成歌舞伎，尾上菊之助：「會產生甚麼樣的化學反應？」他...
2019-10-01
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180度無敵海景 寶雅山亮麗廳堂清雅別致
港島西堅尼地城單幢盤寶雅山，樓齡約8年，與港鐵站咫尺之遙，成為屋苑一大賣點。今次帶大家參觀的市場少有特色放盤，實用面積逾1400方呎，設有5房2套間隔，居高臨下，享有180度的無敵大海景。 寶...
2019-09-30
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內地製造業數據佳 港股假前回升137點
內地九月官方和財新PMI皆勝預期，推動港股於國慶假期前造好，收報26092點，上揚137點，終止「十連陰」弱勢。恒指九月累升367點，第三季則插2450點，首三季升245點。內地長假期即將展開，大市交投淡靜，成交僅733億元。 中美貿易戰有向金融戰蔓延跡象，中美關係轉趨緊張，於國慶黃金周前夕，內地股市全線偏軟。其中滬指以全日低位收市，上證指數收報2905點，跌0.9%，總結九月滬指升0.7%，今年第三季則挫2.5%，首三季則漲16.5%；深證指數則收報9446點，降1.1%，九月累升0.9%，今年第三季漲2.9%，首三季則飆30.5%。 太古A成上季最差藍籌 總結今年第三季...
2019-10-01
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戴巴拿C朗默契昇「華」 斑馬炒得起
祖雲達斯上輪意甲首次由C朗拿度夥拍保羅戴巴拿合演雙箭頭，兩人即合力為球隊炮製奠勝入球。這對鋒線組合今晚歐聯D組次輪勢領軍在主場擊退利華古遜，讓球主客和讓一球敲「主勝」。 （Now645、有線603、604台周三凌晨3:00直播） 季初因去留問題未受重用的保羅戴巴拿，在近三輪意甲才有機會正選上陣，至上仗2:0勝史帕爾終於可與傷瘉復出的C朗拿度合演雙箭頭。兩人一拍即合，這名阿根廷鋒將妙傳予C朗建功為老婦人鎖定2:0勝局，教練沙尼立即大讚他們：「戴巴拿為球隊提供高質素的傳送，而C朗拿度就是最好的進攻完成者。」 至於祖記在歐聯D組首輪領先兩球下，因後防失誤被馬德里體育會...
2019-10-01
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世紀榮耀號 郵輪啟航遊長江
若你正計劃到長江三峽遊玩，那便不妨記下世紀榮耀號（Century Glory）的名字，這艘在上月由上海國際客運中心首航的船隻，正是有史以來在長江三峽穿梭的最大觀光郵輪，客人置身這艘「移動豪華酒店」，更...
2019-10-01
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曾大膽裸全背演出 譚凱琪《金宵》 肉搏陸永性交改運
下周將踏入38歲嘅無線小花譚凱琪（Zoie）捱足19年，向來夠乖肯搏肯捱，3年前喺劇集《致命復活》泳池大露背戲，令唔少網友驚讚「索爆！」去年，童顏Zoie終於憑《大帥哥》中「天嬌」一角成功彈起，殺出重...
2019-10-01
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社論——不立危牆 拒絕暴力
反修例風波，仍未解決，適逢今日是國慶七十周年，有激進網民發起以暴力行動「贈興」，令人擔心今天不見慶祝氣氛，反而會發生危險事件。警方昨晚向公眾發出手機短訊，指今天全港各區預期有未經批准的公眾活動，或會發生混亂，呼籲市民注意安全，顯示局勢極端不穩，亦存在重大風險，大家為免無辜受累，宜遠離可能爆發衝突的群眾活動。 三個多月的暴力示威，愈趨激烈，令國慶日變得敏感，預計有激進示威者利用這個特別日子，策動暴力抗爭，製造混亂和破壞。警方昨天披露所得情報，聞之驚心，包括有「核心暴徒」策劃殺警，又稱會在全港多個商場、港鐵站及油站縱火引爆，更在網上招募有自殺傾向人士作死士，圖發動大規模襲擊，引...
2019-10-01
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頭號目標——我𢥧意不容有失
第六場三班一八○○米。「我𢥧意」上季八戰得一冠三亞一季，贏馬一役在潘頓胯下只險勝四班尾的「奔馳寶馬」，賽績水準不算標青，故升上三班後經常有好分頭。然而，在一再被牠破壞好事後，筆者重新檢討，才發覺牠在四班取勝時，根本未有展示全部實力。 翻看「我𢥧意」在上季349場次初次入Q時，在步速極快之下早段緊緊跟隨領放馬，最後只負於其後可征服三班的「開懷大少」，其實早已展示韌力出色，會是一匹均速力強的馬；反而接戰取勝一役，在慢步速之下沿途守四五位，但入直路後一度受困，到最後二百才可拉出望空，與對手鬥爆二百米根本非其所長，最後勝來游刃有餘，已證明潛力仍未盡露。 再看「我𢥧意」在上季777場...
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