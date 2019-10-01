緋聞情侶新片演夫妻 孔劉顯風度拖鄭有美

以宮崎駿的代表作《風之谷》為基礎改編的新歌舞伎將於本年十二月上演。這次破格的Crossover舉行演出前，主角尾上菊之助接受日媒採訪時表示：我想讓它成為歌舞伎粉絲和吉卜力粉絲可以說服的作品。 新歌舞伎「風之谷」將於十二月六日至二十五日在東京的新橋演舞場演出，距此還有三十天，扮演風之谷英雄角色的尾上菊之助（小圖），亦出席了製作發表會。《風之谷》的故事，講述了娜烏西卡（Nausicaa）在這個文明社會被戰爭摧毀的世界中探索與自然共存的道路，宮崎駿導演從一九八二年開始創作了一系列漫畫。兩年後，它被拍成電影，並大受歡迎。 這次改編成歌舞伎，尾上菊之助：「會產生甚麼樣的化學反應？」他...

2019-10-01