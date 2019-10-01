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500Fans送入伍 李洪基感動落淚

2019-10-01 列印
■李洪基前晚演出最後一場音樂劇，好友朴信惠送花支持。
■李洪基入伍獲500粉絲送行。
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　　韓團FTISLAND主音李洪基昨午約1時現身江原道楊口郡陸軍21師團報到入伍，獲500名粉絲到場送別，他將接受5周的基礎軍事訓練，之後以現役兵身份服役。他承諾fans會健康回來後就說再見，然後感動到落淚，又不時摸着剷短了的頭髮。前晚他演出最後一場音樂劇《曾經愛過》，獲曾合作韓劇《原來是美男》的朴信惠到場支持，前晚女方在網上公開到後台探班及送花給李洪基的照片，二人還扮喊表露不捨之情，朴信惠留言：「朋友，好好當兵回來，演出好好看。」圖：網上圖片

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