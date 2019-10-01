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《假設》遭梁漢文性侵 王敏奕怕鬼多過尷尬

2019-10-01 列印
■王敏奕在劇中被上司Edmond暴力性侵。 劇照
■Edmond露出獸性，扯開Venus外衣。劇照
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　　講述職場性騷擾的ViuTV新劇《假設性無罪》將於周四首播，首集劇照昨曝光，可見梁漢文（Edmond）面目猙獰地性侵下屬王敏奕（Venus）的戲碼。

　　拍攝當日，Edmond與王敏奕在荒廢學校取景，埋位前表現尷尬，Edmond指導演要求高，對這場重頭戲拍得細緻，要達到完美，因此叫王敏奕小心，因環境太黑，拳腳無眼，怕整親她也不知。新婚人妻Venus則表示，因取景的廢校環境陰森，其實她怕撞鬼多過怕尷尬，幸好拍攝當日陽光普照，令她不太驚，不過她都叫Edmond不要講恐怖鬼故。

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