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搭飛機飲酒講是非 黎諾懿歎同馬明相逢恨晚

2019-10-01 列印
■黎諾懿（左）與黃智雯自爆飲酒趣事。
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　　昨日，黎諾懿與黃智雯出席劇集《街坊財爺》宣傳，對於最近去新加坡宣傳時跟馬國明及朱晨麗同行，回程時4人在機上摸酒杯底兼講是非講不停。黎諾懿笑言4個人難得啱嘴形，有感4人相逢恨晚，落機時都有些少醉意。黃智雯取笑諾懿在家中不說話，諾懿笑謂家規好嚴，因兒子在場用詞要小心亦不可亂說話，否則會被老婆鬧，所以出來便無王管。

　　黃智雯自問酒量淺，飲些少已經面紅，但未試過飲醉。諾懿約他們到家中再聚，建議她嘗試飲醉的感覺，笑指有太太「社監」在場不會有事。智雯表示曾被一班姊妹投訴太拘謹，她解釋驚飲醉失控亂說話及打人，她試過與胡定欣、胡杏兒酒後打女子搏擊，再醉一點不知自己會做甚麼事。

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