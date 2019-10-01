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「跳躍F4」探班 張彥博綵排頻失手

2019-10-01 列印
■張彥博綵排獲「跳躍F4」成員探班。
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　　將於十月開演唱會的張彥博昨日到九龍灣綵排，「跳躍F4」成員羅天宇、郭子豪及何廣沛特別去探班表示支持，而張彥博亦回禮請樂隊伴奏唱生日歌給今日生日的羅天宇，但就未有準備蛋糕。

　　綵排時，彥博演奏色士風頻頻失手，他解釋昨晨才開始練習，本身只係識少少，曾經吹奏走音版生日歌給自己。問到演唱會籌備如何？他說：「開騷是有點突然，準備時間亦較短，但會準備多些不同突破給自己作挑戰。（會騷肌嗎？）看情況，郭子豪會陪我操練，但他自己先操爆了腳趾公。」問三子會否幫彥博做嘉賓？三人笑指彥博上次已「走數」，要補請食飯才再考慮。

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