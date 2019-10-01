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江若琳「19歲」生日 老公賣口乖

2019-10-01 列印
■江若琳（前排左二）感謝老公為她舉行生日會。
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　　昨日是江若琳（Elanne）的32歲生日，老公蕭潤邦（Oscar）好浪漫，約齊一班好友為老婆慶生，更特別準備了Elanne最喜歡的卡通人物小飛象立體蛋糕，令壽星女開心到癲。Oscar之後在社交網上載與老婆合照，更冧爆說：「今年第一年以老公身份跟我女人過生日，認識我老婆的時候她19歲，你今日已經XX歲，但你在我眼中永遠是19歲，很可愛、青春、美麗，i love u！」Elanne亦有撰文感謝老公及好友的祝福。

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