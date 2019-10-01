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陳山聰派囍帖 伍姑娘衷心祝福

2019-10-01 列印
■伍姑娘病住收山聰囍帖。
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　　陳山聰與化妝師女友何麗萍（Apple）將於11月1日舉行婚禮，準新郎近日開始派帖，其契姐伍詠薇在社交網分享收帖心情。伍姑娘提到是山聰才請得郁病榻中的自己出來食飯，坦言超級開心從他手中接到請柬，更稱一切盡在不言中，並為他終於找到對的人而感動，衷心恭喜他大個仔，提醒他預備做個好丈夫。伍姑娘也HASHTAG了「十一月一日憑我一個就隊冧你」，明示將於婚宴上灌醉山聰，可見她非常期待婚禮到來。

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